Nach Insolvenz : Wird der Flughafen Hahn heute Nachmittag an den russischen Oligarchen Viktor Charitonin verkauft?

Trier/Bad Kreuznach Heute könnte sich die Zukunft des Hahn entscheiden. So geht es weiter.

Wird russischer Oligarch Eigentümer des Hahn?

Das Brisante: Hinter der Nürburgring-Gesellschaft steht der russische Milliardär Viktor Charitonin, dem zumindest eine Nähe zum Kreml nachgesagt wird. Gegen den möglichen Verkauf an den russischen Pharmaunternehmer hat sich in den vergangenen Tag heftige Kritik geregt.

Breite Kritik an Verkauf des Hahn an russischen Milliardär

Die CDU-Fraktion im Rheinland-pfälzischen Landtag fürchtet „fragwürdige Einflussmöglichkeit bei einer so sensiblen Infrastruktur, wie dem Flughafen Hahn“. Dass Charitonin bisher nicht unter die EU-Sanktionen falle, die infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine verhängt wurden, sei ein rein formalistisches Argument, sagt Helmut Martin, Wirtschaftsexperte der Fraktion. „Kann die Landesregierung tatsächlich ausschließen, dass das Putin-Regime Einflussmöglichkeiten auf Charitonin hat?“ Die Landesregierung hatte sich schon zuvor bei diesbezüglichen Fragen vor dem Hintergrund, dass Charitonin bereits den Nürburgring gekauft hatte, auf rein formale Sichtweise zurückgezogen, so Martin.

Mittlerweile hat sich auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zu dem geplanten Verkauf des Hahn an Charitonin geäußert. Sein Ministerium prüfe den Verkauf, sagte er am Montag in Washington. „Wir screenen das gerade.“

Das hessische Finanzministerium ist gegen einen Verkauf des Flughafens an den russischen Investor. „Wir bitten die Bundesregierung, die gemäß des Außenwirtschaftsgesetzes mit der Prüfung des Vorgangs betraut ist, all ihre Möglichkeiten auszuloten, diesen Verkauf zu verhindern“, teilte das Ministerium in Wiesbaden mit. Hessen ist weiterhin mit 17,5 Prozent am Hahn beteiligt.