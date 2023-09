Corona Schulschließungen, Lockdowns, Ausgangssperren: Wird es in Rheinland-Pfalz eine Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen geben?

Zwei Tage lang kamen in Saarbrücken Experten zu Wort, die die Corona-Maßnahmen der saarländischen Landesregierung bewerteten – was lief gut, was war schlecht? Der Gesundheitsausschuss im saarländischen Landtag hatte zu einer zweitägigen Anhörung geladen. Die Stellungnahmen der Experten sollen nun ausgewertet und daraus Lehren für den Umgang mit Pandemien gezogen werden.