Gewerkschaft : „Tag der Arbeit“ wieder auf dem Trierer Hauptmarkt

Trier Unter Motto „GeMAInsam“ Zukunft gestalten“ hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) gestern zum Tag der Arbeit auch in Trier zu einem Zug durch die Stadt und einer Kundgebung auf dem Hauptmarkt aufgerufen.

Auch bundesweit stand der Krieg in der Ukraine im Fokus: Zum Tag der Arbeit hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) angesichts der geplanten Milliarden-Mehrausgaben für die Bundeswehr eindringlich vor einer Vernachlässigung des Sozialstaats gewarnt. „Deshalb sagen wir heute klar und deutlich Nein zu einer massiven Aufrüstung“, sagte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann am Sonntag in Berlin. Bei einer Kundgebung in Düsseldorf sagte Kanzler Olaf Scholz (SPD) zu, dass die höheren Verteidigungsausgaben keinen Kurswechsel in sozialen Bereichen zur Folge haben werden.