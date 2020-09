Wein : Fast 4000 Euro für eine Flasche Erdener Prälat von der Mosel

Trier Es ist ein Geschäft, bei denen es für die Winzer von Mosel, Saar und Ruwer um viel Geld geht. Und trotzdem kommt die VDP-Prädikatsweinversteigerung so leicht und filigran daher wie ein Moselkabinett. Auch in Zeiten von Corona.

Die 133. Prädikatsweinversteigerung des Großen Rings in Trier hat den Weltruf der regionalen Rieslingweine bestätigt. Gut 11 900 Flaschen Prädikatswein und mehr als 700 Flaschen Große Gewächse kamen am Freitagnachmittag im Trierer Fourside Plaza Hotel unter den Hammer und erzielten dabei Spitzenpreise. Die Hygienebedingungen unter Corona ließen keine übliche Auktion zu, doch der VDP bereitete den rund 50 Gästen vor Ort inklusive der bietenden Kommissionäre ein anspruchsvolles Umfeld. Zudem konnte erstmals auch weltweit mitgesteigert werden. Eine Online-Liveübertragung machte es weiter möglich, dass Hunderte Interessierte die Versteigerung im Netz verfolgen konnten. Während Max von Kunow als Auktionator die Weine vorstellte und unter die Weinliebhaber brachte, gab Thomas Vatheuer im Netz den Zuschauern eine fachkundige Begleitung.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Versteigerung einer Benefiz-Kiste. 17 VDP-Winzer hatten edle Tropfen, Auslesen und Spätlesen, in die Holzkiste gelegt. Günther Jauch übernahm in seiner charmanten Art die Auktionator-Rolle und sorgte für einen satten Erfolg. Der Fernsehmoderator und Besitzer des Weinguts Von Othegraven in Kanzem schaffte es, den Einstiegspreis ordentlich nach oben zu pushen: Für 5000 Euro sicherte sich die Trierer wineBANK das Paket mit den 17 exklusiven VDP-Weinen. Darüber darf sich eine soziale Einrichtung in Trier freuen, denn der Erlös dieser Aktion geht an fidibus, das Zentrum für Familie.