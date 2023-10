"Dein Tag, Deine Chance" Start in die Berufswelt – rund 500 Menschen besuchen Ausbildungsmesse in Trier (Fotostrecke)

Das Corona-Loch ist überwunden: Mit rund 500 überwiegend jungen Besucherinnen und Besuchern auf der 19. Ausbildungsmesse „Dein Tag, Deine Chance – Ausbildung jetzt!“ in elf Jahren knüpft die älteste Informationsveranstaltung in der Region Trier an einen Trend an, der wieder mehr Gewicht bekommt: die duale Ausbildung und die frühzeitige Information über berufliche Bildung.