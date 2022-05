Landwirtschaft : Weltweite Milchversorgung „Made in Pronsfeld“

Arla Foods hat in seinem Milchwerk in Pronsfeld 190 Millionen Euro investiert. Foto: Hans Kraemer

Pronsfeld Wenn ein Unternehmen die gigantische Investitionssumme von 190 Millionen Euro verbaut, setzt es nicht nur auf die Zukunft des Standorts, sondern auch auf die Zukunft der Branche. Warum Arla Foods ein zweites Milchpulverwerk braucht.

Ob auf den Malediven, in Nigeria oder in Bangladesch: In über 70 Länder liefert der Arla-Standort in Pronsfeld (Eifelkreis Bitburg-Prüm) sein Milchpulver. Denn das lässt sich auch über lange Transportwege ohne Kühlung in jeden Winkel des Globus‘ transportieren. Und durch die Zugabe von Trinkwasser wird für die schnell wachsende Bevölkerung der Schwellen- und Dritte-Welt-Länder aus Eifeler Milchpulver rasch wieder Trinkmilch.

Vor allem nach Nigeria kommt Milchpulver „Made in Pronsfeld“, „das sich wie viele Länder auf lange Sicht nicht selbst mit Milch versorgen kann“, sagt Peder Tuborgh, Vorstandsvorsitzender von Arla Foods mit Hauptsitz in Dänemark. Selbst das Arla-Trainingszentrum für 1000 Landwirte vor Ort in Afrika könne wie andere öffentlich-private Partnerschaften „höchstens zur Balance“ beitragen.

Derweil wächst der Export der Eifel-Molkerei (derzeit 35 Prozent). Dank der neuen, zweiten Produktionsanlage sowie einer neuen Energiezentrale für die Rekordsumme von 190 Millionen Euro kann das Pronsfelder Arla-Werk nicht nur von der jährlich um mehr als rund sieben Prozent wachsenden internationalen Nachfrage nach Milchprodukten profitieren. Es kann zudem mehr Milchpulver für die Lebensmittelindustrie zur Verarbeitung in Schokolade oder Backwaren liefern.

„Der Standort Pronsfeld bekommt nun einen noch größeren Stellenwert für die Wachstumsstrategie unseres internationalen Geschäfts. Es ist die größte Investition der Unternehmensgeschichte“, sagt Tuborgh zur Einweihung gestern. Nach verarbeiteter Milchmenge ist Arla Foods die viertgrößte Molkerei der Welt und der größte Hersteller von Molkereiprodukten in Bio-Qualität in Europa. In Deutschland rangiert Arla Foods mit Marken wie Buko, Skyr, Kaergarden, Finello oder Castello unter den ersten fünf der Branche. Die neue Produktionsanlage für Milchpulver passt laut Tuborgh in die Fünf-Jahres-Strategie „Future26“, mit der der Export weiter ausgebaut werden soll: „Wir glauben an die Zukunft der Milchwirtschaft – für viele Generationen.“

Kein Wunder, haben doch Unternehmensleitung und Landwirte im Verwaltungsrat von Arla schon 2018 den Weg frei für das Zukunftsgeschäft gemacht. In der Eifel kann sich das Unternehmen – zu ihm gehören knapp 9000 Landwirte aus Deutschland, Belgien, Dänemark, Großbritannien, Luxemburg, Schweden und den Niederlanden – auf seine rund 1800 heimischen Lieferanten verlassen. „Wir bekommen ausreichend Milch, auch wenn wir gern noch mehr hätten“, bestätigt Peder Tuborgh. Weitere Akquisen – so wie Arla vor zehn Jahren die damalige Milch-Union Hocheifel (MUH) übernommen hatte – stünden derzeit nicht bevor.

Trotz des Strukturwandels und der Aufgabe vieler landwirtschaftlicher Betriebe ist die ländliche Struktur der Großregion ein Garant für die Versorgung des Standorts mit Milch und damit für den Selbsterhalt. „Die Landwirtschaft und die Milchbauern sind wichtig für unser Grünland“, ist Michael Horper, Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau, überzeugt und fordert von der Politik mehr Wertschätzung. „Wir selber können kein Gras fressen.“ Wohl aber Arla-Milchprodukte, die laut ihren eigenen Angaben auch bei der rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt im Kühlschrank stehen: „Wir brauchen zukunftsfähige Betriebe, die sich am Markt orientieren und beste Endprodukte.“