2017 wiedermehr Transporte auf der Mosel

(hw) Das Transportaufkommen auf der Mosel ist dank besseren Fahrbedingungen gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich über die Marke von zehn Millionen Gütertonnen gestiegen. Dies teilt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Koblenz mit. Im Jahr 2016 unterschritt der Pegel Koblenz (Rhein) noch an über 89 Tagen die 1,30 Meter-Marke. Dies führte dazu, dass Schiffe vom Rhein aus kommend die drei Meter Fahrrinnentiefe auf der Mosel nicht voll ausnutzten. Vor allem die zweite Jahreshälfte 2016 war geprägt durch lange Niedrigwasserphasen, so dass hier der stärkste Anstieg für das Jahr 2017 zu verzeichnen ist. In Zahlen spiegelt sich das in 10,8 Millionen Gütertonnen wider, welche 2017 an der Zählstelle der Schleuse Koblenz registriert wurden. Dies bedeutet einen Zuwachs von knapp zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr.