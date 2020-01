Arbeitsmarktbilanz 2019 : Robust, stabil und krisenfest

Trier Die Bilanz 2019 der Arbeitsagentur fällt positiv aus. Warum es dennoch viel zu tun gibt, hat einen speziellen Grund: der Fachkräftemangel.

Wenn der Chef der Arbeitsagentur Trier, Heribert Wilhelmi, über den regionalen Arbeitsmarkt referiert, gehören Schlagworte wie „robust“, „stabil“ und „wenig krisenanfällig“ zum festen Vokabular. Nicht anders ist das bei der Bilanz 2019. Der Agenturchef konnte diesmal zwar keine Rekordwerte verkaufen, hatte aber doch viele gute Nachrichten. „Zu den Positivmeldungen gehört, dass sich die regionale Wirtschaft im vergangenen Jahr wieder äußerst robust zeigte. Auf dem regionalen Arbeitsmarkt verzeichnen wir bislang noch keine konjunkturellen Auswirkungen von Brexit, Handelskrieg und globalen Krisen,“ so Heribert Wilhelmi. Im Schnitt waren rund 9500 in der Region auf Jobsuche, den niedrigsten Wert gab es im Oktober mit etwa 9000 arbeitslosen Menschen, den höchsten im Januar 2019 mit 10 546. Damit setzt sich die positive Entwicklung seit 2009 fort. Nach der Bankenkrise 2008 stieg im Folgejahr die Arbeitslosenzahl auf 12 124 an und kam erst 2018 (9418) wieder im Schnitt unter die 10 000-Marke. Im vergangenen Jahr gab es nun zum Vorjahr einen leichten Anstieg.