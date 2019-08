Kammerwahlen : 28 500 IHK-Unternehmen haben die Wahl

EXTRA

Was hat die IHK-Vollversammlung in den vergangenen fünf Jahren beschäftigt? Ein Thema ist seit Jahrzehnten für die Wirtschaft ein Dauerbrenner: die Verkehrsanbindung der Region. Allein in der vergangenen Legislaturperiode hat die IHK zum Thema A 1 gleich drei Foren angeboten – 2015, 2017 und 2019. Auch der „Minister-Talk“ 2019 mit Volker Wissing beschäftigte sich mit der „Infrastruktur und Mobilität in der Region Trier“.

Dabei spielen regionale Kooperationen eine große Rolle, bei den Verkehrskonferenzen und anderen Aktionen sind oft Handwerkskammer, Vereinigung Trierer Unternehmer und die Initiative Region Trier mit an Bord. Und Druck macht die IHK auch beim Breitbandausbau.

Zudem rückt die Fachkräftesicherung für die regionale Wirtschaft in den Vordergrund. Mit Veranstaltungen, Projekten iund Kooperationen versucht die Kammer hier die Wirtschaft bei der Suche nach Nachwuchs zu unterstützen. Ganz erfolgreich: Bei der Entwicklung der Ausbildungszahlen gibt es ein Plus von vier Prozent (knapp 2000 neue Verträge 2018) zu vermelden. Auch die Weiterbildung nimmt ein bedeutendes Feld ein. Das Gesamtangebot wurde in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut, Online-Schulungen und -Angebote ergänzen die traditionellen Weiterbildungswege. Der Umsatz in diesem Bereich hat sich fast verdoppelt und beträgt aktuell rund 1,4 Millionen Euro. Die Intergration von Flüchtlingen spielt zunehmend eine wichtige Rolle. Seit 2016 gibt es einen Mitarbeiter, der Unternehmen in allen Fragen zur Integration unterstützt und Ansprechpartner für Geflüchtete ist, die eine Ausbildung beginnen wollen. Die Zahl der Lehrstellen stieg hier von 21 (2016) auf 117 (2018).

Der Blick auf einige Kammerprojekte zeigt die Vielfalt der Aufgaben, ob es dabei um die Digitalisierungsstrategie geht, die Azubi-Card, die Aktion Heimat shoppen, die Unternehmensnachfolge im Gastgewerbe und im Einzelhandel, die Initiative für das Hotel- und Gaststättengewerbe (HOGANext), die Imagekampagne Durchstartet oder das weite Feld der neuen Datenschutzverordnung (DSGVO). Klare Kante zeigt die Kammer in ihren Positionspapieren, etwa zur Region Trier 2025, zum Oberzentrum Trier, dem Leitbild Einzelhandel oder dem Verkehrsleitbild.

Und nicht zuletzt fiel der Umlagesatz in dieser Amtsperiode, von 0,22 Prozent (2014) auf 0,08 Prozent (2019).