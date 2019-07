Ausbildung : Alle Lehrstellen auf einen Blick

Trier 4300 Betriebe, 220 unterschiedliche Ausbildungsberufe, der neue digitale Ausbildungsatlas gibt Schülern, Eltern und Lehrern einen Überblick über die Lehrstellen in der Region Trier.

„4300 Betriebe, die in den vergangenen fünf Jahren im Bereich der HWK und IHK ausgebildet haben, sind dort aufgelistet“, erklärt Ulrich Schneider, Geschäftsführer Ausbildung bei der Industrie- und Handelskammer. Natürlich soll das Online-Angebot vor allem Jugendliche ansprechen. „Wer noch nicht weiß, was für eine Ausbildung er angehen möchte, aber schon eine gewisse Vorstellung hat, findet viele Alternativen“, so Schneider. So können Interessierte beispielsweise die Betriebe finden, die im Bereich Handel ausbilden. „Zu den einzelnen Ausbildungsberufen gibt es dann eine Beschreibung, die den Beruf vorstellt, und mit einem weiteren Klick werden alle Ausbildungsbetriebe angezeigt.“ So sind in der Region fünf Buchhändler aufgelistet, die ausbilden. Wer auf den angegeben Betrieb klickt, bekommt über Google Map den Standort angezeigt und findet Weiterleitung zu Internetseiten der Firmen. „Mit dem Atlas ist ein einfaches Geolocating über Handy oder Tablet möglich“, erklärt Ulrich Schneider. In der Berufsbeschreibung finden Interessierte dann, welche Fähigkeiten in welchem Beruf gefragt und nützlich sind, die Ausbildungsdauer ist genannt sowie Karriere- und Weiterbildungschancen.