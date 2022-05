Geld : 9-Euro-Ticket ab heute erhältlich: Diese möglichen Kostenfallen sollten Sie kennen

Obwohl es bei dem geringen Preis erstaunlich ist: Das 9-Euro-Ticket ist nicht immer die günstigste Lösung. Außerdem muss man genau aufpassen, was man damit im Vergleich zu einem „normalen“ ÖPNV-Abo darf und was nicht.

Ab Montag, den 23. Mai, werden von der deutschen Bahn und von vielen Verkehrsverbünden die 9-Euro-Tickets verkauft. So auch in der Region Trier. Die Regeln für diesen Fahrschein wirken ganz simpel. Eine Person kann für 9 Euro einen Monat lang den gesamten ÖPNV in Deutschland nutzen. Hier in den Stadtbus springen, in einer anderen Stadt spontan die S-Bahn nutzen und mit dem Regionalzug beliebige Strecken zurücklegen. Das alles ist ab dem 1. Juni wirklich möglich. Zumindest für die drei Monate, in denen es das 9-Euro-Ticket gibt.