Wirtschaft : Alarmierende Prognose zum Fachkräftemangel in der Region

Trier Nach einer neuen Studie ziehen immer mehr junge Leute vom Land in die Städte. Vielen Unternehmen fehlen Azubis und Mitarbeiter. Doch die Betriebe können etwas dagegen tun.

Junge Menschen zieht es für Berufsausbildung, Studium oder Job immer mehr in größere Städte. Das bringt Unternehmen auf dem Land zunehmend in Schwierigkeiten, weil Fachkräfte fehlen, ergab eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Der Region Trier bescheinigt IW-Forscher Alexander Burstedde sogar einen überdurchschnittlich großen Fachkräftemangel. Unternehmen im Raum Trier konkurrierten bei Stellenbesetzungen fast immer um eine unzureichende Anzahl qualifizierter Arbeitskräfte, die sich somit die attraktivsten Arbeitgeber aussuchen könnten, sagte Burstedde unserer Zeitung.

Dabei sind die regionalen Azubi-Zahlen im bundesweiten Vergleich gar nicht so schlecht. „In Trier und Umgebung kommen überdurchschnittlich viele Auszubildende auf eine Fachkraft mit Berufsabschluss“, sagt IW-Experte Burstedde. Eine Aussage, die erahnen lässt, dass die Situation auf dem Ausbildungsmarkt anderswo in Deutschland noch wesentlich dramatischer ist.

Bei den Akademikern haben die Kölner Forscher in der Region Trier ein starkes Stadt-Land-Gefälle festgestellt. In Trier gibt es danach überdurchschnittlich viele Beschäftigte mit Hochschulabschluss, während der Anteil in den Kreisen weniger als halb so hoch ist wie im Bundesschnitt. Schlussfolgerung der Forscher: Es gelinge nur unzureichend, Hochschulabsolventen attraktive Arbeitsangebote zu machen.