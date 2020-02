Regionale Wirtschaft : Bauhaus baut Baumarkt in Trier auf

Freuen sich auf die Eröffnung in Trier: Levant Özer, Geschäftsführer Bauhaus Südwest, Frank Borst, Geschäftsleiter Trier, und Janina Pohl, stellvertretende Geschäftsleiterin Trier (von links). Foto: TV/Heribert Waschbüsch

Trier Es ist eine sportliche Aufgabe: Bis zum 27. März müssen mehr als 160 000 Produkte ihren Platz im neuen Baumarkt der Bauhaus AG in Trier gefunden haben. Im Sommer vergangenen Jahres wurde bekannt, dass die Bauhaus AG den Trierer Baumarkt Thomas übernimmt.

Mit Beginn des Jahres ist nun der neue Eigentümer am Start. Doch einen kompletten Baumarkt einzurichten und an das Design der 270 Bauhaus-Baumärkte anzupassen, braucht seinen Vorlauf.

Nun läuft der Countdown für die Eröffnung in wenigen Wochen. Das Innengebäude wurde komplett geräumt und muss nun im Stil der typischen Bauhausfilialen aufgebaut werden. In der Baumarktkette hat man mit solchen Aktionen durchaus Erfahrung. „Wir haben drei spezielle Teams, die dafür geschult sind“, erklärt Pressesprecher Manuel Löhmann bei einem Termin vor Ort.

EXTRA Die Entwicklung der Bauhaus AG Die Bauhaus AG wurde bereits 1960 in Mannheim gegründet. Der vor knapp vier Jahren verstorbene Gründer der Baumarktkette Bauhaus, Heinz Georg Baus, gilt als Pionier der Baumarkt-Branche in Deutschland. Europaweit ist die Kette mit über 270 Geschäften inzwischen in 19 Ländern vertreten. Das Unternehmen ist im Besitz einer Familienstiftung. Hauptsitz des Unternehmens ist seit 2014 Belp in der Schweiz. Die AG beschäftigt rund 18 500 Mitarbeiter.

Ende vergangenen Jahres hat Bauhaus in Dresden und Reutlingen zwei Märkte eröffnet. Im ersten Quartal 2020 stehen nun die Eröffnungen in Finnland, in Lathi, und in Trier an. Rund 200 Mitarbeiter von Bauhaus und anderen Firmen sind derzeit an der Mosel dabei, die Inneneinrichtung aufzubauen, Regale, Hinweisschilder, anzubringen, teilweise neue Böden und natürlich alles an Ort und Stelle zu bringen.

Auf der 18 600 großen Verkaufsfläche in der Luxemburger Straße in Trier sind in dem Fachzentrum 15 Fachgeschäfte unter einem Dach. Geschäftsleiter Frank Borst und seine Stellvertreterin Janina Pohl sind mit ihren Mitarbeitern gefordert: aufbauen, auspacken, sortieren, einrichten. 80 Mitarbeiter sind in der neuen Bauhaus-Filiale beschäftigt, rund die Hälfte der Mitarbeiter kennt das Haus, wurde vom Thomas Baumarkt übernommen. „Wir haben allen ehemaligen Mitarbeitern ein Übernahmeangebot gemacht. Rund 40 Beschäftigte sind jetzt im Team“, erklärt das Unternehmen.

Mit dem Konzept der Fachzentren möchte Bauhaus den Kunden eine „umfassende und kompetente Beratung“ anbieten. Levant Özer, Geschäftsleiter Südwest, erklärt die Idee: „Wir bieten beispielsweise nicht nur Türen an, sondern auch einen Montageservice.“ Das heißt, kauft ein Kunde etwa eine Haustür im Baumarkt, bietet das Unternehmen auch den Einbau über eine heimische Firma an. „Wir suchen uns regionale Handwerker, die die Leistung erbringen, wir übernehmen die Gewährleistung.“ Özer betreut insgesamt elf Bauhauszentren im Südwesten, so etwa auch in Saarbrücken, Dillingen, Ensdorf, Luxemburg, Koblenz, Bad Kreuznach und Trier. „Im Herbst kommt dann noch ein Bauhaus in Haßloch als Nummer zwölf hinzu“, erklärt Levant Özer.

Rund 160 000 Produkte müssen bis zu Eröffnung am 27. März eingeräumt sein. Foto: TV/Heribert Waschbüsch