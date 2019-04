Die Arbeitslosigkeit in der Region Trier sinkt weiter. Seit März ging die Zahl der Arbeitslosen im April um 515 Personen auf 9391 zurück. Dies ist ein Rückgang um 5,2 Prozent. Auch die Arbeitslosenquote hat sich um 0,2 Prozentpunkte auf 3,2 Prozent verringert. Damit hat die Arbeitslosigkeit auch in diesem Monat wieder einen Tiefstand seit der Wiedervereinigung beziehungsweise dem Beginn der Statistikaufzeichnungen erreicht, denn in keinem April dieses Zeitraums war die Arbeitslosigkeit so gering wie zurzeit.

Mehr als ein Viertel der Arbeitslosen, die eine Beschäftigung in den Berufen der Tourismus-, Hotel und Gaststättenbranche suchten, haben im April ihre Arbeitslosigkeit beendet. Auch in den Bauberufen oder in der Landwirtschaft und dem Gartenbau haben viele Arbeitslose eine Stelle gefunden. „Auch wenn Saisonarbeit oft Helfertätigkeiten für ungelernte Arbeitnehmer sind, lässt sich im Moment feststellen, dass insbesondere Personen mit einer Berufsausbildung ihre Arbeitslosigkeit beenden“, ist Heribert Wilhelmi positiv gestimmt.

Gleiches gilt für die Entwicklung im Land: In den vergangenen vier Wochen ist die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz erneut gesunken. Zuletzt war die Arbeitslosigkeit im April im Jahr 1992 geringer. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung lag unverändert über dem Vorjahreswert.

Nach Angaben der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland waren im April 96 100 Personen arbeitslos. Das waren 3000 oder drei Prozent weniger als vier Wochen zuvor.

Die Arbeitslosenquote – berechnet auf der Basis aller zivilen Erwerbspersonen – lag bei 4,3 Prozent. Im März betrug sie 4,4 Prozent und im April 2018 4,6 Prozent.

„Erneut sorgte die saisonübliche Frühjahrsbelebung für einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen“, so Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit. „Auch für die restlichen Monate des Jahres rechne ich mit einem stabilen Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz. Diese Tendenz wird auch durch die aktuelle Prognose unseres Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung unterstützt.“

Die Zahl der Arbeitslosen im Bund ist im April auf 2,229 Millionen gesunken. Das ist der niedrigste Wert für diesen Monat seit der Wiedervereinigung. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent.