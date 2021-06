Wieder mehr freie Jobs : Stellenmarkt in der Region Trier erholt sich: Wo es besonders viele Jobs gibt

Stellenmarkt in der Region Trier erholt sich: Wo es besonders viele Jobs gibt

Besonders in der Gastronomie werden Fachkräfte gesucht. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Trier Der Stellenmarkt zeigt eine klare Trendwende: Es gibt mehr Jobs und weniger Arbeitssuchende in der Region Trier. In einer Branche fehlen sogar besonders viele Fachkräfte.

Was macht den Agentur-Chef so zuversichtlich? Auf dem Stellenmarkt ist diese Trendwende erkennbar: Die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen klettert auf 4757 freie Jobs. Der Stellenbestand liegt damit um fast ein Viertel über dem Vorjahresniveau. Allein im vergangenen Monat meldeten die Unternehmen der Region 1177 neue Jobangebote. „Der Stellenmarkt hat sich soweit erholt, dass er wieder das Niveau von 2018 erreicht hat,“ sagt Wilhelmi. Die meisten freien Jobs gibt es derzeit im verarbeitenden Gewerbe, im Handel, dem Baugewerbe, dem Gesundheits- und Sozialwesen sowie in der Zeitarbeit.