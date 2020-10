Arbeitslosenzahlen für die Region : Lockdown trübt gute Oktober-Stimmung

Trier/Mainz Die gemeldeten Arbeitslosenzahlen für den Oktober müssten eigentlich alle Verantwortlichen optimistisch stimmen. Doch angesichts der jüngsten Entwicklung in der Corona-Krise herrscht vielerorts Verunsicherung.

Angesichts der Entwicklung lohnt sich ein besonderer Blick auf die Entwicklung der Kurzarbeit. Von März bis Oktober haben 5768 Betriebe für 59 802 Arbeitnehmer Kurzarbeit angezeigt. „Weiterhin bleibt die Kurzarbeit nach dem massiven Anstieg der Kurzarbeitsanzeigen von März bis Mai auf einem sehr hohen Stand. Es kommen jedoch deutlich weniger Anzeigen neu hinzu als in den Frühjahrsmonaten“, erklärt Heribert Wilhelmi. Im Oktober gingen 56 neue Anzeigen auf Kurzarbeit für 549 Personen ein, 20 mehr als im September. Von März bis Ende Oktober hat die Agentur für Arbeit Trier rund 73 Millionen Euro an Kurzarbeitergeld an die betroffenen Betriebe zur Stabilisierung der regionalen Wirtschaft ausgezahlt.

Auch landes- und bundesweit (siehe Extra) haben sich die Arbeitslosenzahlen im Oktober positiv entwickelt. Doch die Bilanz hat einige Schwachstellen: Die Oktober-Zahlen der Arbeitsagentur werden nur bis Mitte des Monats erhoben – also noch vor dem drastischen Anstieg der Corona-Infektionszahlen. Zudem wurde weniger als 24 Stunden vor Bekanntgabe der Arbeitsmarktstatistik bekannt, dass es zu einem zweiten Teil-Lockdown im Kampf gegen die Pandemie kommen wird – die Freude über die Oktober-Erholung könnte also von kurzer Dauer sein. „Es wird zu einem Einbruch am Arbeitsmarkt führen, aber zu keinem Zusammenbruch“, sagte wie der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, am Donnerstag in Nürnberg.