Arbeitsmarkt : Herbstbelebung fällt diesmal schwächer aus

Trier Der Arbeitsmarkt in der Region Trier hat die vergangenen schwierigen Monate durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg bisher gut überstanden. Auch jetzt ist er noch stabil, doch es zeigen sich erste „Bremsspuren“.

Nach den Ferienmonaten setzt am Arbeitsmarkt traditionell ein Aufschwung ein. Im September erwarten die Experten die sogenannte Herbstbelebung mit mehr Beschäftigten. Auch der September 2022 steht in dieser Reihe: Die Zahl der arbeitslosen Menschen an Mosel, in Eifel und Hunsrück ist von August auf September um 411 Personen gesunken. 10.285 Frauen und Männer in der Region Trier befinden sich aktuell auf Jobsuche. Die operative Geschäftsführerin der ArbeitsagenturTrier, Stefanie Adam erklärt: „Während in den Sommerferien häufig mehr Arbeitslose zu verzeichnen sind, weil Arbeitsverträge zur Jahresmitte auslaufen, Ausbildungsabsolventen nach ihrer Prüfung nicht direkt eine Anschlussbeschäftigung finden oder Bewerbungsverfahren bei Unternehmen durch die Urlaubszeit ins Stocken geraten, nehmen nach den Sommerferien Einstellungsprozesse wieder an Fahrt auf.“ So hätten im vergangenen Monat 1164 zuvor arbeitslose Menschen einen neuen Job gefunden. Das entspricht einem Plus von 57 Prozent im Vergleich zum Vormonat.