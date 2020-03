Arbeitsmarkt : Arbeitslosenzahlen ohne großen Wert

Die Arbeitsagentur in Trier. Foto: Friedemann Vetter. Foto: friedemann vetter (ve._), Friedemann Vetter

Trier Routinemäßig hat die Arbeitsagentur Trier Ende des Monats die Arbeitslosenzahlen vorgelegt. Doch diesmal ist alles anders: Die Zahlen haben keinen Aussagewert.

Gewöhnlich setzt im März/April die Frühjahrsbelebung am regionalen Arbeitsmarkt ein. Doch die Corona-Krise lässt die Normalität ruhen. Wie sie sich auf den Arbeitsmarkt auswirke, könne jedoch frühestens ab April dokumentiert werden, erklärt die Arbeitsagentur Trier.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können die Folgen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt in der Region Trier noch nicht bilanziert werden. Denn der Stichtag, also der Tag, an dem die Daten, für den Berichtsmonat März erhoben wurden, war der 12. März 2020. „Das war vier Tage, bevor die Maßnahmen der Politik zur Hemmung der Virus-Ausbreitung alle wirtschaftlichen Aktivitäten stark eingeschränkt haben“, erklärt Heribert Wilhelmi, der Leiter der Trierer Arbeitsagentur.