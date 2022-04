Wirtschaft : Arla stellt die neue Deutschland-Chefin des Unternehmens vor

Lillie Li Valeur. Foto: Arla Foods

Düsseldorf/Pronsfeld Die Molkereigenossenschaft Arla Foods, die auch in der Eifel produziert, hat eine neue Deutschland-Chefin. Lillie Li Valeur war in der Vergangenheit bereits in verschiedenen Funktionen bei Arla tätig.

Lillie Li Valeur (52) wird ab dem 1. Mai 2022 neue Deutschland-Chefin der europäischen Molkereigenossenschaft Arla Foods. Als Geschäftsführerin und Group Vice President verantwortet sie dann das gesamte Geschäft von Arla Foods in Deutschland. In den vergangenen zwei Jahren war Lillie Li Valeur CEO der in Dänemark ansässigen Good Food Group. Zuvor arbeitete sie bereits 18 Jahre in verschiedenen, internationalen Führungspositionen bei Arla Foods. Sie folgt in Deutschland auf Patrik Hansson, der die Position des Chief Marketing Officer bei der Arla Foods Gruppe übernommen hat.

Deutschland-Geschäft von Arla ist auch im Eifelkreis angesiedelt

In Deutschland beschäftigt Arla Foods insgesamt rund 1.650 Mitarbeitende in der Deutschland-Zentrale in Düsseldorf und in zwei großen Milchwerken. Diese befinden sich in Pronsfeld im Eifelkreis Bitburg-Prüm und in Upahl in Mecklenburg-Vorpommern. Etwa 1.500 deutsche Genossenschaftsmitglieder beliefern die Werke mit Milch.