Milchwirtschaft Arla-Bauern erhalten weniger Milchgeld – Verbraucher kaufen verstärkt Discounter-Produkte

Ein turbulentes Jahr liegt hinter der europäischen Großmolkerei Arla Foods mit einem von zwei deutschen Standorten in der Region Trier, in Pronsfeld (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Doch trotz Währungsschwankungen, gestiegenen Warenkosten und einer hohen Inflation ist der Umsatz des Unternehmens in einem schwierigen Umfeld immerhin fast stabil geblieben. So erwirtschaftete Arla nahezu gleichbleibend im vergangenen Jahr 13,7 Milliarden Euro bei einer verarbeiteten Milchmenge von 13,9 Milliarden Kilogramm Milch (plus 400 Millionen Liter). Der Nettogewinn lag mit 2,8 Prozent am Umsatz oder 380 Millionen Euro damit gerade noch an dem ausgegebenen Ziel für 2023.