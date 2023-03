Auszeichnung Aus Marokko zur Ausbildung in die Eifel

So entschloss man sich bei Weber Stahl, den Blick über die Grenzen zu wagen. Mit Unterstützung der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit (ZAV) wurden Auszubildende aus Marokko rekrutiert. Mit Kooperationspartnern vor Ort wurden die Bewerber in ihrem Heimatland ausgewählt und in der deutschen Sprache geschult. Schließlich hatten Mohammed, Hamzas und Anas alles gepackt, es sollte Anfang 2020 losgehen - doch dann verzögerte sich ihr Ausbildungsstart in der Eifel durch Corona bis in den Herbst 2021.