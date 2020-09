Ausbildung : Zur Ausbildung per Videocall: Mehr als 250 Ausbildungsplätze

Trier (red) Vom Sofa zum Ausbildungsplatz. Das ging noch nie so leicht wie heute. Unter dem Label „The Perfect Match“ stellt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier eine browserbasierte App vor, die sich an Ausbildungsbetriebe und junge Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz richtet.

Profil hochladen, Like erhalten, chatten und im Videocall persönlich kennenlernen, so einfach können Schüler dann ihren künftigen Ausbildungsbetrieb treffen. Betriebe und Bewerber können gegenseitig ihre Profile durchstöbern und „Likes“ vergeben. Passen die Interessen zueinander, können sie per Chat in Kontakt miteinander treten und einen Live-Videocall für den „Matching-Day“ am 2. Oktober vereinbaren. Schüler können sich noch bis zum 30. September 2020 registrieren.