Ausbildung : Azubi-Prämien sollen schwieriges Corona-Ausbildungsjahr verhindern

Wer auch in schwierigen Zeiten ausbildet, soll vom Staat belohnt werden. Hilft das, die Jugendlichen in Lehrstellen zu vermitteln? Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Trier Die Angst, dass die Jugendlichen beruflich die großen Verlierer in der Corona-Krise sein könnten, treibt die Politik an.

Deshalb hat das Bundeskabinett Hilfen für angeschlagene Unternehmen auf den Weg gebracht, die trotzdem ihre Azubis halten und weiter ausbilden. Rund 500 Millionen Euro sollen so helfen, Ausbildungsplätze in der Pandemie zu erhalten.

Worum geht es? Das Programm richtet sich an kleine und mittlere Betriebe bis 249 Mitarbeiter. Also einen großen Teil der Unternehmen, die auch die Wirtschaft und die Ausbildung in der Region Trier tragen. Firmen, die durch den Lockdown große Umsatzeinbrüche hinnehmen mussten oder Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken mussten und dennoch weiter ausbilden, wie in den vergangenen drei Jahren, sollen für jeden für das Ausbildungsjahr 2020 abgeschlossenen Vertrag einmalig 2000 Euro bekommen.

Firmen, die in dieser Lage ihre Plätze sogar aufstocken, sollen 3000 Euro für jeden zusätzlichen Ausbildungsplatz bekommen. Außerdem ist eine Prämie von 3000 Euro geplant für Unternehmen, die Azubis von pandemiebedingt insolventen Betrieben übernehmen, und der Staat will mit 75 Prozent bei der Zahlung der Ausbildungsvergütung einspringen, wenn Firmen ihre Auszubildenden und Ausbilder auch bei hohem Arbeitsausfall nicht in Kurzarbeit schicken.Die genauen Förderrichtlinien sind allerdings noch nicht bekannt.

Alles gut? Von den beiden Wirtschaftskammern in der Region Trier gibt es für den Ansatz viel Lob – doch hier und da auch ein „Ja aber“.

Ulrich Schneider, Geschäftsführer Ausbildung bei der Industrie- und Handelskammer Trier: „Die IHK Trier begrüßt das beschlossene Bundesprogramm ,Ausbildungsplätze sichern’. Viele Ausbildungsbetriebe befinden sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten und leiden unter Liquiditätsengpässen.“ Die angekündigte Ausbildungsprämie könne eine gute Motivation für kleine und mittlere Betriebe sein, auch unter schwierigen Bedingungen ihre Ausbildungsanstrengungen aufrechtzuerhalten. Ulrich Schneider weiter: „Das Instrument kann aber nur zusammen mit anderen Aktivitäten wirken. In den Sommermonaten kommt es entscheidend darauf an, noch suchende Jugendliche und Ausbildungsbetriebe zusammenzubringen. Die IHK Trier bietet Schülern außerdem spezielle Berufsorientierungs-Workshops an und gibt unter www.durchstarter.de einen konkreten Einblick in den Ausbildungsalltag echter Azubis.“

Beifall auch von der Handwerkskammer Trier. Carl-Ludwig Centner: „Das ist ein Anreiz für Unternehmen.“ Die Friseur- und Kosmetikbranche könnten davon profitieren, die übrigen Handwerksbereiche sind zu großen Teilen gut durch die letzten Monate gekommen.

Generell sieht deshalb der Ausbildungsexperte der Handwerkskammer ein anderes Problem. „Die meisten unserer Betriebe wollen liebend gern ausbilden, wenn sie denn junge Leute für die Ausbildung bekommen.“ 693 offene Lehrstellen meldet das Handwerk noch für dieses Jahr und für 2021 sind es bereits 125 offene Angebote. Während der Corona-Krise ist das aber ein Problem für die Wirtschaft. Die Berufsorientierung ist in diesen Zeiten schwierig, viele Ausbildungsmessen und -veranstaltungen sind ausgefallen.

Centner hätte sich indes Hilfen für die überbetriebliche Ausbildung gewünscht. „Derzeit übernehmen die Firmen rund 60 Prozent dieser Kosten, den Rest teilen sich Bund und Länder.“ Früher wurden die Kosten gleichmäßig unter allen aufgeteilt. „Das wäre ein echte Hilfe für die Betriebe“, so Centner.