Ausbildung : Traben-Trarbach freut sich auf „Dein Tag, Deine Chance“

Traben-Trarbach 16. Auflage der Ausbildungsmesse von IHK, HWK, Arbeitsagentur und TV steigt in der Moselstadt. Die Verbandsgemeinde ist Kooperationspartner bei der Veranstaltung am 15. Mai.

Verbandsbürgermeister Marcus Heintel freut sich auf die Premiere in Traben-Tarbach. Am 15. Mai, 12 bis 16 Uhr, besucht die Ausbildungsmesse der regionalen Wirtschaft, „Dein Tag, Deine Chance – Ausbildung jetzt!“, die Moselstadt. In der Loretta-Halle können sich bis zu 30 regionale Ausbildungsunternehmen präsentieren, um für einen Berufsstart in ihrem Betrieb zu werben.

Die gemeinsame Messe von Industrie- und Handelskammer (IHK), Handwerkskammer (HWK), Arbeitsagentur und Triererischem Volksfreund unterstützt bereits im neunten Jahr jugendliche Bewerber bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Unternehmen, die sich an der Messe beteiligen wollen, können sich ab sofort registrieren (siehe Extra). Mit Spannung erwarten die Organisatoren die Anmeldungen der heimischen Betriebe. Isabell Juchem, Pressesprecherin der Arbeitsagentur Trier: „Jede Region hat ihre Besonderheit und die Messe ist Gelegenheit, den Jugendlichen die Vielfalt der interessanten Ausbildungsberufe zu präsentieren.“ Denn die Arbeitsagentur macht immer wieder die Erfahrung, dass sich Jugendliche auf wenige „Standardberufe“ fokussieren. Ein Aspekt, den auch Ulrich Schneider, IHK-Geschäftsführer Ausbildung, anführt: „Wir haben in der Region einen Schwerpunkt im Gastrogewerbe, im Tourismus und in der Weinbranche. Doch nur wenige Kilometer entfernt, gibt es auch sehr interessante Industriebetriebe.“

EXTRA So melden sich Unternehmen an An der gemeinsamen Ausbildungsmesse von HWK, Arbeitsagentur, IHK und TV, „Dein Tag, Deine Chance – Ausbildung jetzt!“, können Unternehmen kostenlos teilnehmen. Kooperationspartner bei der Messe in Traben-Trarbach ist die Verbandsgemeinde. Die Anmeldung ist ab sofort möglich über den Link:

https://www.ihk-trier.de/p/Anmeldung_Ausbildungsmesse_in_TrabenTrarbach-5-19637.html oder https://www.ihk-trier.de und dann den Suchbegriff „Anmeldung Ausbildungsmesse“ eingeben. In der Loretta-Halle in Traben-Trarbach können 30 Betriebe ausstellen. Voraussetzung ist, dass die Unternehmen jungen Menschen eine Duale Ausbildung anbieten. Die genauen Bedingungen erfahren Firmen bei der Anmeldung.

In der mittelständisch geprägten Region ist natürlich auch das Handwerk stark vertreten. Carl-Ludwig Centner, HWK-Geschäftsführer: „Die Region ist sehr interessant. In einem Umkreis von 20 Kilometern Luftlinie gibt es im Handwerk 350 freie Lehrstellen.“ Morbach, Bernkastel, Wittlich und die VG Traben-Trarbach liegen in diesem Radius. Besonders gesucht werden zum Beispiel KFZ-Mechaniker (53), Tischler (35), Anlagenmechaniker (27). „Die Messe ist eine sehr gute Gelegenheit, dass Schüler und auch ihre Eltern sich über die Möglichkeiten vor Ort informieren können“, findet Isabell Juchem. 600 freie Lehrstellen meldet die Arbeitsagenturfür für den Kreis Bernkastel-Wittlich.

Großes Interesse fand die Messe „Dein Tag, Deine Chance -Ausbildung jetzt!“ im Herbst im Tagungszentrum der IHK-Trier. Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Heribert Waschbüsch