Ausbildung : Nach dem Stillstand Handwerk live erleben

Ob Maler, KFZ-Mechatroniker oder Konstruktionsmechaniker: Bei der Chance Handwerk können sich Jugendliche über verschiedene Gewerke informieren und an mancher Stelle sogar selbst Hand anlegen. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Trier Berufsvorbereitung und Karriereorientierung haben es während des Lockdowns in der Corona-Pandemie schwer gehabt. Nun gibt es erstmals wieder Ausbildungmessen in Präsenz. Als erste von zwei startet an diesem Wochenende die „Chance Handwerk“ am Sonntag, 14. November.