Fotostrecke Ausbildungsjob gesucht? Auf dieser Messe in Trier gab es spannende Einblicke

Welcher Beruf passt am besten zu mir? Das mag sich so manch einer der vielen Ausbildungssuchenden auf der Messe „Chance Handwerk“ in den Räumen der Handwerkskammer Trier gedacht haben. Rund 60 Betriebe des Handwerks präsentierten bei der Ausbildungsmesse ihre Ausbildungsberufe. Die Bandbreite dessen, was von den Ausbildungsbetrieben in der Region angeboten wird, kann sich sehen lassen. Diese reicht von den klassischen Bauberufen über Sanitär-, Heizung/Klima- und Elektroinstallation bis hin zum Friseurhandwerk und der Zahntechnik. Seit Jahren besonders beliebt bei vielen Jugendlichen sind nach wie vor das Kraftfahrzeug- und Tischlerhandwerk. Auch, wenn heute alle Ausbildungsberufe allen Geschlechtern offen stehen, so gibt es doch auch noch Berufe, die männlich oder weiblich dominiert sind. Werden Berufe aus dem KFZ- und Baubereich hauptsächlich von männlichen Bewerbern bevorzugt, so sieht es bei den Zahntechnikern und dem Friseurhandwerk ganz anders aus. Hier haben die Frauen die Nase vorn.