Marketing : Wichtiger Preis für Trierer moccamedia

London/Trier (red) Ein schöner Erfolg für das Trierer Unternehmen moccamedia. Die Agentur für Mediaplanung und Handelsmarketing hat einen begehrten Branchenpreis gewonnen. Im Rahmen der Verleihung der Media & Marketing Global Awards wurde moccamedia ausgezeichnet und gewann den begehrten Preis für die beste Automotive-Kampagne.

Qualifizierten Traffic nachhaltig auf Händlerwebseiten zu erzeugen – und dies nicht nur in einer Region, sondern landesweit und in mehreren Ländern gleichzeitig: Mit diesem Ziel hat moccamedia für den Kunden Opel/Vauxhall Europe ein Dachkonzept entwickelt, mit dem der Werbedruck in das jeweilige Verkaufsgebiet der einzelnen Autohäuser gelenkt wurde und das gleichzeitig länderspezifische und auch regionale Besonderheiten berücksichtigte. 579 Opel-Händler aus 25 Ländern haben an den Kampagnen teilgenommen und jeweils individuellen Content für relevante Nutzer in ihrem regionalen Umfeld ausspielen lassen. Ein Konzept, das die Jurotren überzeugt hat.