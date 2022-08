Auszubildungsprojekte : Seriöse Information statt Fake News

Bernkastel-Kues/Wittlich Bei der Sparkasse Mittelmosel setzt man seit 2009 auf das Volksfreund-Projekt.

Für den Vorstandssprecher Edmund Schermann ist die langfristige Teilnahme eine Erfolgsgeschichte: „Unsere Azubis erhalten ein Mehr an Allgemeinbildung, können in Kundengesprächen und im Kontakt mit Kollegen mitreden und kennen sich aus – in ihrer Heimat und darüber hinaus.“ Vor allem das breite Spektrum an Informationen sowie das Mehr an Wortschatz und Kommunikation seien die Vorteile des Projekts. „Zudem können sich unsere Azubis durch die tägliche Zeitungslektüre eine eigene Meinung zu den Themen bilden und zeigen durch die Zeitungslektüre auch ihre Eigeninitiative und Selbstverantwortung.“