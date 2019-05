Ausbildung : Azubi-Mindestlohn soll 2020 kommen – 515 Euro im ersten Jahr

Ein Auszubildender übt in einer Werkstatt das Gasschweißen. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Berlin/Trier Lehrjahre sind keine Herrenjahre, heißt es. In manchen Branchen wird der Nachwuchs schlecht bezahlt. Das soll sich ändern. Die Friseure im Land legen freiwillig etwas drauf.

(hw/dpa) Die Wirtschaft sucht händeringend nach Nachwuchs. Nun will die Bundesregierung mit einem Mindestlohn für Auszubildende die Duale Ausbildung attraktiver machen. Vom kommenden Jahr an sollen Azubis mindestens 515 Euro im ersten Lehrjahr bekommen.

Gerade im Handwerk stößt dieser Vorschlag, mit dem sich am Mittwoch das Kabinett beschäftigt, nicht nur auf Begeisterung.

„Wir wollen die Leistung, die die jungen Menschen in den Betrieben erbringen, wertschätzen und anerkennen“, sagte Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Montag in Berlin.