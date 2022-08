Ausbildungsprojekte : Nach der Pause: Zeitung lesen

Damian Drzyzga, der Leiter der Ausbildungswerkstatt (links), und die Projektteilnehmer vom ThyssenKrupp-Bilstein-Werk in Mandern. Foto: TV/Björn Pazen

Mandern So bewerten die Auszubildenden von ThyssenKrupp Bilstein das Zeitungs-Projekt.

(BP) Nach den Pausen haben sie immer die Zeit bekommen, um den Volksfreund digital zu lesen – und das zusätzliche Wissen hat sich für die Auszubildenden von ThyssenKrupp Bilstein in Mandern bezahlt gemacht. In der Gesamtwertung der Wissenstest des Volksfreund-Projekts „Zeitung lesen macht Azubis fit“ haben die jüngsten Mitarbeiter des Autozulieferers aus dem Hochwald den fünften Platz in der Teamwertung belegt. Dank der ePaper-Variante hatten sie die Zeitung immer verfügbar, zudem stattete sie ThyssenKrupp Bilstein mit den Projekt-Tablets aus, die auch immer eifrig zur täglichen Zeitungslektüre genutzt wurden.