Autoindustrie : Ford-Werk Saarlouis schließt wegen Corona

Ab Donnerstag stehen die Bänder still. Der Betriebsrat des Autobauers hofft auf eine Wiederaufnahme der Produktion am 20. April.

Am Dienstag musste nun Ford in Saarlouis die Notbremse ziehen. Ab Donnerstag steht die komplette Produktion still. Keiner kann sagen, für wie lange. Während ein Ford-Sprecher gegenüber der Saarbrücker Zeitung von „bis auf Weiteres“ spricht, hofft Ford-Betriebsratschef Markus Thal noch darauf, dass die Produktion bereits am 20. April wieder aufgenommen werden kann. Doch die Nachrichten überschlagen sich nahezu stündlich. Als erster Schritt wollen sich Betriebsrat und Unternehmensleitung heute auf eine umfangreiche Betriebsvereinbarung verständigen, die auch die Vereinbarung von Kurzarbeit vorsieht. Zudem werden am Donnerstag und Freitag zwei Tage Urlaub vorgezogen.