Zeitung lesen macht Azubis fit : Bankkaufleute auf den Spitzenpositionen

TRIER Zum TV-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ gehören auch Wissenstests. Nun stehen die Sieger fest.

(BP) Mit dem heutigen Freitag endet beim Volksfreund-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ das Projektjahr 2019/20 – der Zeitpunkt ist also perfekt für die Auswertung der begleitenden Wissens-Quizze für die über 90 über den Volksfreund angemeldeten Auszubildenden. Über das Jahr verteilt standen insgesamt elf Wissenstests auf dem Programm, die insgesamt 98 Fragen drehten sich um aktuelle Themen aus dem Volksfreund, teils aus der Region, teils aus nationaler und internationaler Politik, Wirtschaft oder Sport.

Auch die Plätze zwei bis vier gehen an Auszubildende regionaler Banken und Sparkassen: Mit 73 richtigen Antworten belegte Abdelsamed Bouteiba von der Volksbank Trier Rang zwei vor Sarah Kauth und Jennifer Ludes (beide von der Kreissparkasse Bitburg-Prüm) mit 72 und 70 richtigen Antworten. Dahinter folgt Annika Weiland vom Asphaltanlagen-Produzenten Benninghoven aus Wittlich-Wengerohr. „Durch das regelmäßige Lesen der Zeitung war ich immer auf dem neuesten Stand sowie gut über die aktuellsten Themen informiert“, ist für Abdelsamed Bouteiba der Grund für seine erfolgreiche Teilnahme.

Dessen Chef, Vorstand Norbert Friedrich, sowie Ausbildungsleiterin Selina Benz können zudem zwei hervorragende Teamergebnisse feiern, denn die Volksbank Trier erreichte Platz eins bei der Gesamtzahl aller richtigen Antworten sowie Rang drei bei der Anzahl richtiger Antworten pro Teilnehmer. „Das Projekt integriert sich sehr gut in unser Ausbildungskonzept, bei dem wir der eigenverantwortlichen Informationsbeschaffung und breiten Wissensbasis einen hohen Wert beimessen. Und natürlich besitzt das Wissen über das aktuelle Geschehen in unserem Geschäftsgebiet und über die wirtschaftlichen Aktivitäten unserer regionalen Unternehmen und Gewerbetreibenden Top-Priorität. Umso mehr freut es uns, dass unsere Auszubildenden den ersten Platz bei der Gesamtanzahl an richtigen Antworten im ZeiLe-Quiz erreicht haben“, sagt Friedrich.