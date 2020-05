Kostenpflichtiger Inhalt: Gesundheit : Barmer-Studie: Krankenstand wegen Psyche erreicht Rekordwert

Mainz/Trier Immer mehr Menschen auch in Rheinland-Pfalz sind wegen psychischer Leiden krankgeschrieben. Doch die Situation in der Region ist weniger auffällig als in anderen Regionen.

Dies geht aus der Untersuchung der Barmer in Rheinland-Pfalz hervor.

Die Krankenkasse hat 196 000 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen ihrer Versicherten ausgewertet und analysiert. „Das Ausmaß von Arbeitsunfähigkeiten aufgrund psychischer Erkrankungen wird von Arbeitgebern unterschätzt. Nie war es wichtiger, Angebote zur Förderung der seelischen Gesundheit im Betrieb vorzuhalten“, sagt Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Rheinland-Pfalz und im Saarland.

Der genaue Blick auf die Daten zeigt allerdings, dass die Region eher im unteren Feld zu finden ist.

Laut Barmer-Erhebung blieb jeder rheinland-pfälzische Beschäftigte rechnerisch 3,6 Arbeitstage wegen psychischer Erkrankungen der Arbeit fern. Das entspricht einer Zunahme von 20 Prozent im Vergleich mit dem Jahr 2013 (3,0 Arbeitstage). Der Anstieg ist dabei in den letzten sechs Jahren kontinuierlich verlaufen.

Entfielen im Jahr 2015 noch 3,3 Arbeitsunfähigkeitstage auf seelische Leiden waren es im Jahr 2017 schon 3,4 Tage von Arbeitsunfähigkeit.

Der Nordwesten von Rheinland-Pfalz schnitt im Jahr 2019 vergleichsweise gut ab bei den Krankheitstagen der Beschäftigten aufgrund psychischer Erkrankungen. So wurden im Eifelkreis Bitburg-Prüm und im Landkreis Vulkaneifel landesweit die wenigsten Tage von Arbeitsunfähigkeit deswegen gezählt (je 2,8). Die Stadt Trier liegt hingegen über dem Landesdurchschnitt (3,9 Tage). Der Landkreis Trier-Saarburg liegt bei 3,3 Tagen, der Landkreis Bernkastel-Wittlich bei 3,4 Tagen.

Den höchsten Wert im Land meldet Pirmasens mit durchschnittlich 5,9 Tagen.

Hauptursache für Arbeitsunfähigkeit rheinland-pfälzischer Erwerbspersonen waren wie auch schon in den Jahren zuvor Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems. Sie sorgten im Durchschnitt für 4,1 Arbeitsunfähigkeitstage unter Beschäftigten in Rheinland-Pfalz (2018: 4,0 Tage, Bund: 4,0 Tage). Die häufigste Diagnose bei den Muskel-Skelett-Erkrankungen war „Rückenschmerzen“. Mehr als jeder zweite Tag (54,7 Prozent) von Arbeitsunfähigkeit ging im Jahr 2019 auf das Konto von Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems (22,2 Prozent), psychischer Leiden (19,5 Prozent) und Atemwegserkrankungen (13,0 Prozent) wie zum Beispiel akute Infektionen der Atemwege, Bronchitis oder Erkältungsschnupfen.Über alle Krankheiten hinweg zählten die Statistiker 18,5 Tage von Arbeitsunfähigkeit pro Beschäftigten in Rheinland-Pfalz (2018: 18,3, Bund: 18,2). Im Vergleich aller Bundesländer liegt Rheinland-Pfalz damit im Mittelfeld (Platz acht).

Wie sich die Lage in diesem Jahr entwickelt, ist noch schwer zu bewerten. Landesgeschäftsführerin Dunja Kleis sagte dem TV auf Anfrage: „Zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwierig, Prognosen zur Entwicklung der Arbeitsunfähigkeiten infolge der Corona-Pandemie zu geben. Wir gehen davon aus, dass psychische Vorerkrankungen durch die Pandemie-Lage verschlimmert werden können. Das liegt zum einen daran, dass für diese Menschen die Einschränkung der sozialen Kontakte im privaten wie auch beruflichen Umfeld negative Folgen haben können. Zum anderen haben wir mit Sorge davon gehört, dass Menschen mit seelischen Leiden aus Angst vor Ansteckung gegebenenfalls ihre Therapie nicht vollumfänglich fortführen. Zusammen mit Existenzsorgen infolge einer Corona-bedingten Wirtschaftskrise könnte dies zu einem Anstieg psychischer Erkrankungen im laufenden Jahr beitragen.“