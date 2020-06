Insolvenz : Positives Signal für die Leysser GmbH

Idar Oberstein/Trier (hw) Trotz wirtschaftlichen Schwierigkeiten gehen die Geschäfte bei der Leysser GmbH weiter. Dies hat Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Tobias Laub dem TV mitgeteilt: „Der Gläubigerausschuss hat in seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen, die Geschäfte von Leysser sowohl am Zentralstandort in Idar-Oberstein als auch in den Niederlassungen in Trier und Saarbrücken fortzuführen“, berichtet Laub, der als Insolvenzverwalter bestätigt wurde.