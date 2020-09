Weinwirtschaft : Bernkasteler Doctor Auslese landet bei Versteigerung ganz oben

Trier Spitzenergebnisse bei der Riesling-Auktion des Bernkasteler Rings in Trier erfreuen stolze Winzer.

Am Samstag ging die Riesling-Auktion und die Präsentation der Großen Gewächse des Jahrgangs 2019 des Bernkasteler Rings über die Bühne. „Große Gewächse sind eine neue Linie von Premiumweinen im trockenen Bereich mit strengen Kriterien“, erklärt Christa Jüngling, langjähriges Mitglied und erste Frau im Vorstand des Bernkasteler Rings. Ihr Weingut Paulinshof in Kesten ist ebenfalls bei der Vorprobe am Vormittag mit gleich zwei Großen Gewächsen vertreten gewesen.