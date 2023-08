Große Neuerung Die Versteigerung des Bernkasteler Rings wird erstmals von einer Frau geleitet - sie ist keine Unbekannte

2008/09 beeindruckte sie als Gebietsweinkönigin die Winzer an Mosel, Saar und Ruwer und andere Freunde des Weins. 2009/10 trug sie als Deutschen Weinkönigin den Ruhm von Riesling, Spätburgunder & Co. in alle Welt. Und als ob es dieses Bekenntnisses zur Region überhaupt bedürfte: Seit 2018 lebt Sonja Christ-Brendemühl (38) nach Jahren in Frankfurt am Main wieder in ihrem Heimatort Oberfell bei Koblenz. Jetzt übernimmt die Fachfrau für Kommunikation und Professorin im Fachbereich Elektrotechnik, Maschinenbau und Technikjournalismus an der Hochschule Rhein-Sieg in St. Augustin bei Bonn eine weitere wichtige Funktion in Sachen Wein: Sie ist die neue Auktionatorin beim Bernkasteler Ring und bringt in dieser Funktion erstmals bei der Auktion am 16. September in der IHK Trier wertvolle Auslesen und andere Tropfen unter das mitbietende Volk.