Ausbildung : Wenn Schrauber zu Stromern werden

Ausbilder Sebastian Hilges von der Handwerkskammer Trier (MItte) zeigt den Lehrlingen Philipp Sonntag (links) und Christian Reiland, wie man bestimmte Bauteile in einem Fahrzeugt bestimmt. Foto: Sabine Schwadorf

Trier Immer mehr Elektro-Autos, der Trend zum autonomen Fahren und ein gewachsenes Umweltbewusstsein: Kaum ein Ausbildungsberuf bekommt den Systemwechsel so stark zu spüren wie das KFZ-Handwerk. Wir haben hinter die Kulissen geschaut, wie sich die Arbeit im und am Auto verändert hat und was junge Leute heute in der Ausbildung erwartet.

Der Boom ist nicht zu stoppen: Alternative Antriebe sind in.

DIE TECHNIK: In den ersten sieben Monaten dieses Jahres lag die Zahl aller Auto-Neuzulassungen in Deutschland mit einem Elektroantrieb (rein elektrisch, Plug-in, Brennstoffzelle) laut dem Kraftfahrtbundesamt bei 22,6 Prozent. Das sind in Zahlen 368 163 von 1,6 Millionen Neufahrzeugen insgesamt, also fast jedes vierte neue Auto. Und schon in zehn Jahren wollen Hersteller wie Audi, BWM oder Daimler gar keine Autos mehr mit Verbrennungsmotor herstellen.

Info Ausbildungsmessen digital und in Präsenz „Deine Chance – Ausbildung jetzt!“ Unter diesem Motto gehen im Herbst gleich zwei Ausbildungsmessen digital sowie in Präsenz an den Start: Jugendliche haben die Möglichkeit, Ausbildungsbetriebe und deren Ausbildungsberufe online zu entdecken und Videocalls zu vereinbaren. Außerdem können sie die Ausbildungsmessen aus dem Handwerk sowie aus Dienstleistung, Handel und Industrie live vor Ort besuchen und persönlich ins Gespräch kommen. Folgende Termine des gemeinsamen Ausbildungsnetzwerkes aus Arbeitsagentur, Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer sowie Trierischem Volksfreund sollten sich Interessierte vormerken: Vom 25. Oktober bis 24. November gilt die Online-Phase mit der Möglichkeit, Videocalls zu vereinbaren. Am 14. November bietet die Messe „Chance Handwerk“ von 11 bis 16 Uhr Einblicke in verschiedene Gewerke und Ausbildungen. Ort ist das Tagungszentrum der Handwerkskammer (HWK), Loebstraße 18, Trier. Am 19. November startet von 14 bis 17 Uhr die Messe: „Dein Tag, Deine Chance – Ausbildung jetzt!“ im Tagungszentrum der Industrie- und Handelskammer (IHK), Herzogenbuscher Straße 12 in Trier. Es gelten die Hygienebedingungen vor Ort. Für Betriebe, die online oder an einer der beiden Messen teilnehmen möchten, gibt es von heute an die Möglichkeit der Registrierung. - Online-Termine: https://valyn.de/deine-chance-ausbildung-jetzt/stellenangebote - Präsenzteilnahme bei „Dein Tag, Deine Chance – Ausbildung jetzt!“ : https://www.ihk-trier.de, Stichwort: Registerierung Ausbildungsmesse - Es gelten folgende Telefonnummern bei Fragen: Arbeitsagentur Trier, Isabell Juchem, 0651-205-5700 HWK Trier, Petra Kollmann, 0651-207-232 IHK Trier, Jana Rommelfanger, Telefon 0651-9777-302

Doch wer soll diese ganzen Stromer bei Pannen, Unfällen und Inspektionen warten und reparieren? Der Wandel in der Fahrzeugbranche stellt auch an die Handwerker einige Herausforderungen – und an ihren KFZler-Nachwuchs. Gab es vor wenigen Jahren noch zwei getrennte Berufe des Mechanikers und Elektrikers im KFZ-Handwerk, so gibt es inzwischen den zusammengeführten KFZ-Mechatroniker. „Dies ist ein sehr anspruchsvoller und technikaffiner Beruf“, sagt Thomas Sandner, Geschäftsführer und Leiter des neuen Berufsbildungs- und Technologiezentrums (BTZ) der Handwerkskammer (HWK) in Trier. Von jeher ist der Beruf des KFZ-Mechatronikers einer der gefragtesten und gehört auch derzeit mit knapp 150 neuen Lehrverträgen zu den Top-Ausbildungen der Region Trier.

DIE AUSBILDUNG: Allerdings hat sich der Beruf vom reinen Schrauben an Benzinern und Diesel-Motoren grundlegend geändert. „Es gibt fast kaum ein Bauteil mehr ohne Kabel. Aus den einzelnen Kursen der Ausbildung ist die Elektronik kaum mehr wegzudenken, und in jedem Kurs taucht das Hochvoltfahrzeug auf“, sagt Meister Sebastian Hilges, seit drei Jahren KFZ-Ausbilder bei der Handwerkskammer. Immerhin zehn Wochen ihrer dreieinhalbjährigen Ausbildungszeit verbringen die KFZ-Azubis außerhalb von Betrieb und Berufsschule in der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung (ÜLU) in der HWK. Und mit dem Umzug ins neue BTZ können die Zukunftsmodule besser gelehrt werden. In den Werkstätten werkeln die Lehrlinge nicht nur an Fahrzeugen jeder Antriebsart, sondern sechs davon sind sogar Hochvoltfahrzeuge. Dabei sind die Übungsautos spezielle Schulungswagen, die auf Wunsch der vier Trierer Ausbilder, darunter einer mit Schwerpunkt Nutzfahrzeuge, konstruiert wurden. Allein ein Audi Q5 im Wert von etwa 80 000 Euro ist so nach den Wünschen aufgebaut worden, dass eine spezielle Beleuchtungswanne der Schlusspunkt des einwöchigen Fachkurses nach Theorie am Schreibtisch mit dem Bau und Löten einer Platine sowie Übung an der Beleuchtungswand darstellt. „Der Umzug ins neue BTZ bedeutet gerade für die KFZler einen Quantensprung an Platz und Ausstattung. Wir können viel moderner ausbilden“, sagt Leiter Sandner.

Neben Pneumatik/Hydraulik, Wartung/Inspektion und Metallverarbeitung/Messtechnik in den Grundkursen kommen Fachkurse in Belechtung, Motormanagement, Fahrwerk/Bremse und Hochvolttechnik hinzu. „Der Azubi muss am Ende in der Lage sein, ein Hochvoltfahrzeug spannungsfrei zu schalten“, sagt Ausbilder Marko Hecking. Der Elektro-Antrieb sei vor zehn Jahren als Antriebsart völlig neu entwickelt worden, die Trierer HWK hat E-Inhalte schon vor sechs Jahren mit in den Lehrplan eingebaut. Kollege Alexander Robert fügt hinzu: „Die Grundaufgabe für die Lehrlinge ist es, den Fehler an einem Industrieprodukt zu finden.“ Solche Inhalte kommen in Trier nicht nur Lehrenden wie Lernenden gleichermaßen zugute, sondern ist sogar mehr, als die offizielle Ausbildungsordnung von 2015 hergibt. „Die technologische Entwicklung ist immer schneller als der Lehrplanprozess, der schon mal fünf Jahre zur Abstimmung braucht“, sagt Ausbildungsgeschäftsführer Carl-Ludwig Centner.

DIE LEHRLINGE: Doch was sagen die Azubis dazu, dass Industrie und Kunden auf Stromer abfahren und weniger Lust auf Ölwechsel und einen höheren Bremsenverschleiß wie bei den Verbrennungsmotoren haben? „Alles, was eine neue Technik ist, finde ich spannend“, sagt Ala Abdulrahman (23). Fast täglich würden in seinem Ausbildungsbetrieb, dem Porsche Center Trier, E-Fahrzeuge verkauft. „Technisch gesehen finde ich, dass das das Beste ist, was Porsche bisher entwickelt hat“, sagt der Azubis im vierten Lehrjahr. Sein Kollege Phi­lipp Sonntag (18) von Conrady Automobile in Bitburg ergänzt: „Ich bin als Kartfahrer schon mit dem Motorsport großgeworden. An der E-Mobilität finde ich spannend zu sehen, wie die einzelnen Leistungen wie der Drehmomentverlauf funktionieren.“ Und auch Christian Reiland (20), Azubi bei der Firma Mercedes Benz Hess in Bitburg, sagt: „Die größte Herausforderung ist die Komplexität des Systems. Was funktioniert wie?“ Und doch kann der Verbrenner mit seiner Geräuschkulisse die jungen Männer „manchmal aus dem scheinbaren Mittagsschlaf nach der Pause eher wecken“, sagt Ausbilder Hilges: „Wenn man unter die Motorhaube des Verbrennermotors schaut, sieht man eher, was dort arbeitet.“