Porträt : Leidenschaft für Kleider nach Maß: Meisterin Chiara Theis aus Körperich und ihr Handwerk

INFO

Maßschneider/innen fertigen individuelle Kleidungsstücke an – nach ihren eigenen Entwürfen oder den Wünschen der Kunden. Sie beraten Kunden, wählen mit ihnen Stoffe aus, nehmen Maß, zeichnen den Schnitt und stellen das Kleidungsstück her. Einige produzieren eigene Serienanfertigungen (Konfektionen). Aber auch mit Änderungs- und Ausbesserungsarbeiten sind Maßschneider beschäftigt. Maßschneider arbeiten im Theater, in Filmstudios, in Maß- und Änderungsschneidereien oder Bekleidungshäusern.

Ausbildung zum Gesellen/zur Gesellin: Die duale Ausbildung in Betrieb und Berufsschule dauert in der Regel drei Jahre. Rechtlich ist laut Bundesagentur für Arbeit keine bestimmte Schulbildung vorgeschrieben. Die Ausbildungsvergütung beträgt laut HWK Trier (Stand: 1.1.2022) im ersten Lehrjahr 585 Euro, im zweiten 690,30 und im dritten 789,75 Euro. Die Ausbildung bieten von insgesamt 13.389 Betrieben in Deutschland nur 225 an. Diese Betriebe haben derzeit 490 Auszubildende in Deutschland. Im Kammerbezirk Trier gibt es zwei Ausbildungsbetriebe, in denen es 2019 vier und 2020 sieben Azubis gab. 2021 gab es keinen.

Meisterkurse werden in Vollzeit sowie in Teilzeit (berufsbegleitend) angeboten. Sie bestehen aus vier Teilen (Fachpraxis, Fachtheorie, Wirtschaft und Recht, Berufs- und Arbeitspädagogik). Nicht alle HWKs bieten wegen mangelnder Teilnehmer Meisterkurse in der Maßschneiderei an. So auch die HWK Trier. Der Grund: Aufgrund der zu niedrigen Teilnehmerzahl im Kammerbezirk Trier bündeln die HWKs die Ressourcen und bieten die Meisterkurse nur an bestimmten Standorten an, wo dann mehr Teilnehmer zusammenkommen. Das gilt umgekehrt auch für den Bereich Zahntechnik, wo Trier die Meisterausbildung für Rheinland-Pfalz und das Saarland anbietet. Den Meisterkurs im Bereich Maßschneiderei kann man in Koblenz (seit 2016), Mannheim oder Düsseldorf absolvieren. Der aktuelle Meisterjahrgang bei der HWK Koblenz hat fünf Teilnehmer, im Jahrgang davor waren es acht. Der fachpraktische und fachtheoretische Teil findet bei Brigitte Pappe in der Akademie der Kleidermacher in Moselkern statt.

Was braucht man für den Beruf? Meisterin Chiara Theis sagt: „Geschick, genaues Arbeiten, Geduld, Kreativität, Vorstellungsvermögen, Verkaufstalent.“