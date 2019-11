Trier Joachim Gussner, alwitra-Inhaber seit 1992, übergibt den Trierer Flachdachspezialisten in neue Hände. Eine französische Beteiligungsgesellschaft übernimmt die Geschäfte.

Die Flachdachlösungen kommen bei Neubauten und Sanierungsprojekten zum Einsatz. Dabei hat sich alwitra durch seine Innovationen einen internationalen Ruf erworben. Bereits 1999 wurden die weltweit ersten Kunststoffdachbahnen von alwitra verlegt. Zu den Referenzobjekten des Trierer Unternehmens zählen etwa das Dornier-Luftfahrtmuseum in Friedrichhafen, der „Wal“ in Friedrichskoog, das Lufthansa A380-Maintenance-Gebäude in Frankfurt, Volkswagens „Gläserne Manufaktur“ in Dresden unnd in der Autostadt Wolfsburg, das Stonehange Visitor Centre in England, die Dubai Mall oder die Esplanande in Singapur.