Trier/Wittlich/Schweich : Gesundheit der Belegschaft hält auch die Firma fit

Trier/Wittlich/Schweich Der Unternehmenswettbewerb „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ nähert sich der Endrunde.

Ein ähnlich umfangreiches Programm präsentiert die Firma Scholtes Fliesen + Sanitär in Trier. Bei den Besuchen ist es üblich, dass die Gastgeber zunächst ihren Betrieb und seine Entwicklung vorstellen. Bei Scholtes kommen Mitchefin Maren Rensch und ihr Gesundheitsteam mit Ulrike Tüffers-Schuh, Anilda Nellinger und Marius Gehlen gleich zum Thema. 2014 hatte der Betrieb mit rund 70 Beschäftigten sein Gesundheitsmanagement gestartet. Die Idee, sagt Rensch, sei aber nicht wie so oft von unten gekommen, sondern von ihrem Mann Wolfang Scholtes. Das Programm für alle Beschäftigten ist umfangreich. Es reicht von Dauerangeboten wie dem Montags-Obstkorb über die „Bewegte Pause“ an Donnerstagen, einmal im Monat ein gemeinsames gesundes Frühstück für alle. Rensch: „Das Frühstück dient auch der Kommunikation, wenn der Fliesenleger neben der Kauffrau sitzt.“ Dazu kommt alle zwei Jahre ein umfassender Gesundheitstag in Kooperation mit der Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer sowie IKK. Geboten werden Fachvorträge, Untersuchungen/Messungen, Einzelgespräche, Tipps für ergonomisches Arbeitsplatzverhalten, Yoga und Meditation, Lungentests, Massagen und vieles mehr.