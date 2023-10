Gespräche bei Biebelhausener Mühle Wie geht es nach der Insolvenz der Großbäckerei weiter?

Nach dem Paukenschlag am Mittwochmittag folgt nun „Business as usual“. Nach Informationen des Trierischen Volksfreunds haben sich am Donnerstagnachmittag erstmals Betriebsrat und Insolvenzverwalter der Biebelhausener Mühle zu Gesprächen zusammengesetzt, um über den Fortgang des Unternehmens zu reden. Bislang ist zu Inhalt oder Ergebnissen noch nichts bekannt geworden. Allerdings läuft für die Beschäftigten erst mal alles wie gewohnt. In den Öfen des Lebensmittelunter wird derzeit weiter gebacken. Einen Produktionsstopp soll es vorerst nicht geben.