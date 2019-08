Arbeit : Durchs Raster Gefallene wieder aufrichten

TRIER Mit einer neuen Kampagne fördert das Bistum Trier sechs Projekte, die benachteiligten Jugendlichen den Einstieg in das Berufsleben ermöglichen sollen.

Wer in der Berufsvorbereitungsmaßnahme bei Sabine Bollhorst landet, musste schon viel erleben. Manche Jugendliche haben körperliche, manche psychische Probleme. Viele kommen aus Elternhäusern, die sie eher belasten, statt ihnen Rückhalt bieten zu können. Sie haben den Glauben an sich selbst verloren, wissen nicht, für welchen Beruf sie überhaupt geeignet sein sollen.

Jede Spende an die Aktion Arbeit wird dafür aus Mitteln des Bischöflichen Stuhls verdoppelt. Insgesamt 150 000 Euro sollen so zusammenkommen.

Zwar haben beinahe alle Jugendlichen, die die ehrenamtlichen Mitarbeiter der VBS bisher unter ihre Fittiche genommen haben, eine sozialversicherungspflichtige, unbefristete Arbeitsstelle gefunden, doch die Problemlagen verschieben sich. Bei der Sprachförderung für Flüchtlinge habe sich in den letzten Jahren herausgestellt: „Auch die Deutschen können eigentlich nicht mehr gut lesen und schreiben“. Gefördert von der Aktion Arbeit sollen sie deshalb mehr als eine Berufsausbildung erhalten. „Das Projekt, das wir jetzt planen, kann man im weitesten Sinne als Grundbildung beschreiben“, sagt Bollhorst. Drei Deutsche und neun Geflüchtete, die entweder keinen qualifizierten Abschluss oder erst gar keinen Rechtsanspruch auf Bildung haben, werden in Zukunft an zwei Praxis- und fünf Theorietagen in der Woche im Hunsrück lernen. „Als wir publik machen konnten, dass wir durch die Unterstützung des Bistums dieses Projekt starten können, waren ganz viele Jugendliche da“, erinnert sie sich.