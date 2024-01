Neues vom Getränkemarkt Nach dem Aus für die Koblenzer Brauerei: Braut demnächst Bitburger deren Biere?

Nach dem bevorstehenden endgültigen Aus für die Koblenzer Brauerei an diesem Mittwoch schießen die Spekulationen über die Zukunft der dort gebrauten Biere ins Kraut. Wie die in Koblenz erscheinende Rhein-Zeitung unter Berufung auf den Insolvenzverwalter Alexander Jüchser schreibt, wurde ein Vertrag über den Erwerb der Markenrechte schon unterschrieben. Die Biere Koblenzer Bräu und Koblenzer Pils hätten damit eine Zukunft, auch wenn sie künftig „von einer anderen Brauerei an einem anderem Standort gebraut und abgefüllt“ würden, wird der Insolvenzverwalter zitiert.