Corona : Büdenbender mahnt Respekt in Debatte über Corona-Maßnahmen an

Berlin (dpa) - Elke Büdenbender zeigt Verständnis für die Kritiker der staatlichen Corona-Maßnahmen, mahnt aber eine sachliche Debatte darüber an. „Die Einschränkung unserer Freiheiten war massiv.

Nach der Beobachtung von Deutschlands First Lady haben in der Corona-Krise die Frauen in den Familien die Hauptlast getragen. „Und was mir auffällt, ist, dass Frauen in der Corona-Zeit stärker in tradierte Rollenbilder zurückgefallen sind als dass sich Männer bereit erklärt hätten, sich im Beruf zurückzunehmen.“ Man müsse daher ganz intensiv über andere Formen der Arbeit nachdenken – „weg vom ewigen Präsenzprinzip“. In den skandinavischen Ländern gehe das auch. „Bei uns scheint es selbstverständlich zu sein, dass Frauen zurückstecken“, sagte Büdenbender.