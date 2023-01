Personalie : Carlsberg-Deutschland-Chef wechselt zu Bitburger

Nach dem Ausscheiden von Axel Dahm im Mai hat die Bitburger Brauerei einen Nachfolger für die Geschäftsleitung Vertrieb und Marketing gefunden: Es ist Sebastian Holtz, Deutschland-Chef der dänischen Carlsberg-Gruppe.

Nach dem Paukenschlag im Mai, als Axel Dahm nach sechs Jahren als Chef der Bitburger Braugruppe seinen Stuhl räumen musste, verkündet das Eifeler Unternehmen nun einen Nachfolger: Es ist Sebastian Holtz (44), der seit 2015 als Managing Director das Deutschlandgeschäft der dänischen Carlsberg-Gruppe leitet. Er soll in genau einem Jahr zum 1. Januar 2024 das Führungsteam der Brauereigruppe aus Jan Niewodniczanski (Technik und Umwelt), Dr. Stefan Schmitz (Personal und Recht) und Markus Spanier (Finanzen, IT und Einkauf) ergänzen.

Insgesamt ist der studierte Betriebswirt und Absolvent der renommierten Hamburg School of Business Administration (HSBA) für die deutsche Carlsberg-Division über 16 Jahre in verantwortlichen Positionen tätig. Er gilt als ausgewiesener Vertriebsspezialist. Die dänische Carlsberg-Gruppe ist weltweit die viertgrößte Braugruppe, in Deutschland ist sie die Nummer zehn mit Bieren wie Holsten, Astra, Lübzer und Ducksteiner.