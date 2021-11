Messe : Der direkte Dialog lockt neue Azubis in die Trierer Handwerkskammer

Auf der "Chance Handwerk" dürfen Jugendliche auch bei verschiedenen Ausstellern und Werkstätten selbst Hand anlegen. Foto Sabine Schwadorf Foto: Sabine Schwadorf

Trier Fast 600 Besucher haben sich am Sonntag bei der Messe „Chance Handwerk“ in Trier über die Möglichkeiten der Ausbildungsberufe in der Region von der Blechverarbeitung bis zum Raumausstatter informiert.