Handwerk : Gemeinsam das Handwerk in der Region voranbringen

PRÜM/WITTLICH Christian Weirich zum stellvertretenden Geschäftsführer berufen. Kreishandwerkerschaft MEHR hat die Zukunft im Fokus.

(red) „Ich kann mir keine spannendere Aufgabe vorstellen“, so der neue stellvertretende Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft (KH) Mosel-Eifel-Hunsrück-Region (MEHR). Christian Weirich ist bereits Ende 2019 bei der Kreishandwerkerschaft gestartet. Der gelernte Verlagskaufmann bringt trotz seiner jungen 39 Jahre viel Erfahrung mit. Nicht zuletzt durch seine mehrjährige Geschäftsführertätigkeit in einer Druckerei. „Mir liegt es im Blut Dienstleister zu sein. Wir haben rund 1000 Mitgliedsbetriebe in 23 verschiedenen Handwerksinnungen. Die Geschäftsstelle der Innungen ist die Kreishandwerkerschaft. Da gibt es jeden Tag neue Situationen, Fragen, Aufgaben. Das macht es so interessant“, erzählt der gebürtige Saarländer, der vor drei Jahren die Eifel als seine neue Wahlheimat ausgewählt hat.