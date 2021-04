Irsch : Digitale Krankenakte für Hund und Huhn

Irsch Mit einer pfiffigen Unternehmensidee hat ein Gründer aus der Region beim Wettbewerb „Startup innovation Rheinland-Pfalz“ abgeräumt: „Cloud4Pets“ bietet als elektronisches Tagebuch viele Funktionen rund ums Haustier.

Aus diesen Überlegungen entstand die Idee zur Cloud. Für jedes Tier wird dort ein digitales Profil hinterlegt. Möglich ist das für eine Vielzahl von Tierarten. „Ich habe beispielswiese neben den beiden Hunden auch meine Hühner in die Cloud gestellt“, erzählt Kimmel. Das Profil kann mit Tagebucheinträgen und Fotos stets auf dem aktuellen Stand gehalten werden. So lässt sich beispielsweise nachvollziehen, wie in den vergangenen Wochen gefressen und getrunken wurde. Oder ein Zeckenbiss wird im Foto festgehalten für den Fall, dass es trotz Entfernung des Blutsaugers zu verspäteten Komplikationen kommt. „Solche Tagebucheinträge kann ich dann über eine Freigabe direkt an meinem Tierarzt senden und der hat sofort alles auf einen Blick“, erklärt Kimmel. Eine weitere Funktion ist der Notfallkontakt: Von einem Aufdruck fürs Halsband kann ein QR-Code mit dem Handy ausgelesen werden, der direkt zu einer in der Cloud gespeicherten Telefonnummer verbindet. Das Wiederauffinden allzu abenteuerlustiger Entdecker wird dadurch erleichtert.