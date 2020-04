Regionaler Arbeitsmarkt : Sprunghafter Anstieg der Arbeitslosigkeit

Trier Die ersten Auswirkung des Lockdown sind nun am regionalen Arbeitsmark sichtbar: Die Arbeitslosigkeit steigt, der Stellemarkt bricht ein, die Kurzarbeit schießt hoch.

„Kurzarbeit ist ein zentrales Instrument zur Bekämpfung der Krise und zur Sicherung von Arbeitsplätzen,“ so Heribert Wilhelmi, Chef der Trierer Arbeitsagentur. „Dennoch können auch damit die Auswirklungen auf den Arbeitsmarkt nicht gänzlich abgefedert werden. Leider müssen wir bereits sechs Wochen nach Einführung der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus feststellen, dass Menschen in unserer Region ihren Arbeitsplatz verloren haben.“

„Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise haben den rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt vollständig verändert. Die sonst übliche Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt ist in diesem Jahr kein Thema. Mehr Anzeigen für Kurzarbeit und Arbeitslosmeldungen dominieren derzeit das Geschehen“, so Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit. „Wir stehen vor einer großen Herausforderung. Viele Branchen verzeichnen massive Einbußen und überlegen wie es weitergehen kann. Um die Zeit der Krise zu überwinden und Beschäftigte zu halten, greifen die Unternehmen auf Kurzarbeit zurück. Neben der Industrie sind auch viele Dienstleistungsbereiche betroffen. Dass die Kurzarbeit in diesem Umfang in Anspruch genommen wird, bewerte ich unter diesen Umständen positiv.“