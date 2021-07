Finanzen : Arm sein macht depressiv

Info

(sas) Wer einen Überblick über seine Finanzen haben will, kommt an einem Haushaltsbuch nicht vorbei. Was Mütter und Großmütter akribisch in ein Heft eingetragen haben, gibt es heute als App fürs Handy. Ausrede, weil zu zeitintensiv: Fehlanzeige. „Es ist erschreckend, wie wenig Ahnung viele Menschen über ihre Einnahmen und Ausgaben haben“, sagt Schuldnerberaterin Anika Wegner. Die wöchentliche Zeitschrift an der Supermarktkasse, die regelmäßige Pizzalieferung in der Corona-Zeit, Handyverträge mit Laufzeit oder überflüssige Versicherungen: Kaum jemand könnte nicht auf die ein oder andere Ausgabe verzichten. „Meist gibt es sogar mehrere überflüssige Posten“, sagt die Juristin. Hierzu gehörten neben den Abonnements und der Telekommunikation auch der Wechsel zum günstigeren Stromanbieter oder zumindest ein sparsameres Verhalten, ein Aussetzen mancher Verträge wie etwa zur Altersvorsorge und die Umstellung im Alltag auf mitgebrachtes Essen und nicht zuletzt der Verzicht auf Spontankäufe. Was man nach zehn Minuten Herumtragen im Geschäft auch wirklich kaufen will, wird auch benötigt. Ähnlich gestaltet es sich bei großen Anschaffungen und 30 Tagen Wartezeit: Danach ist er erste Kaufreflex aus Lust heraus abgeflaut.